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Анна Седакова не сможет увидеть дочь Монику из-за эпидемии коронавируса

Популярная певица Анна Седакова не сможет увидеть дочь Монику из-за эпидемии коронавируса. Она опубликовала пост в личном блоге Instagram, в котором сообщила, что перелеты в США запрещены минимум на 30 дней.
Анна Седакова не сможет увидеть дочь Монику из-за эпидемии коронавируса

Мама троих детей Анна Седакова назвала 12 марта 2020 года «поворотным днем в жизни каждого» человека. По словам актрисы, утром ей «пришло сообщение о том, что въезд в США закрыт на 30 дней. Как выяснилось позже, данное ограничение распространяется только на граждан стран Евросоюза, где официально признана критическая ситуация». Как известно, вторая дочь звезды отечественного шоу-бизнеса родилась и проживает в Калифорнии, и ввиду решений властей телеведущая переживает, что не увидит Монику в ближайшее время.

Согласно ее сообщению в посте, ситуация с коронавирусом может «рассорить всех людей», которые без того «закрывают свои сердца и лица в общении друг с другом». Несмотря на просьбы властей «не паниковать», ограничения на государственном уровне об отмене спортивных чемпионатов и любых развлечений с большим количеством людей не внушают спокойствие и ощущение безопасности.

В то же время Анна Седакова не сомневается в необходимости принятых мер и поинтересовалась у своих подписчиков информацией о профилактике коронавируса и способах его лечения.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:32

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