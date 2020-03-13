Bitcoin снова падает: Курс популяной криптовалюты опустился ниже 5000 долларов





Как выходит из актуальных данных торгов, уже минувшей ночью курс Bitcoin достиг отметки в 4 933 доллара, но довольно быстро опустился до 4 500 долларов за штуку. По состоянию на 5 часов 30 минут утра 13 марта курс криптовалюты составлял уже 4 200 долларов.Примечательно, что в последний раз на столь низком уровне Bitcoin торговался еще в апреле 2019 года. Самым же ярким периодом в истории существования «Биткоина» эксперты называют конец 2017 года, когда стоимость одной единицы криптовалюты достигала 20 000 долларов США и более.