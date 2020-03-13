Жена ведущего "Дом-2" Андрея Черкасова Кристина назвала срок своей беременности





О том, что 37-летний ведущий программы «Дом-2» Андрей Черкасов впервые станет отцом, он рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram ещё в декабре. Молодой человек долго не женился, так как считает, что это необходимо делать один раз и на всю жизнь. В середине 2017 года он влюбился в Кристину Ослину. Девушка покинула проект и переехала к своему избраннику. Через полтора года пара узаконила свои отношения.После появления информации о беременности Кристины супруги продолжали скрывать предполагаемую дату родов. Несколько дней назад девушка приоткрыла завесу тайны. Под фотографией, которую она выложила в социальной сети, она подписала, что находится на 32-й неделе беременности, а значит роды прогнозируют через полтора месяца.На вопросы поклонников, почему у девушки такой большой срок беременности, ведь об этом стало известно только в конце декабря, Кристина ответила, что четыре месяца супруги скрывали собственное счастье от других.