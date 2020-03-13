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Жена ведущего "Дом-2" Андрея Черкасова Кристина назвала срок своей беременности

Ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина, которые поженились под конец 2018 года, готовятся стать отцом и матерью. О беременности Кристины информация появилась ещё три месяца назад, но до последнего времени супруги не сообщали о сроке.
Жена ведущего "Дом-2" Андрея Черкасова Кристина назвала срок своей беременности

О том, что 37-летний ведущий программы «Дом-2» Андрей Черкасов впервые станет отцом, он рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram ещё в декабре. Молодой человек долго не женился, так как считает, что это необходимо делать один раз и на всю жизнь. В середине 2017 года он влюбился в Кристину Ослину. Девушка покинула проект и переехала к своему избраннику. Через полтора года пара узаконила свои отношения.

После появления информации о беременности Кристины супруги продолжали скрывать предполагаемую дату родов. Несколько дней назад девушка приоткрыла завесу тайны. Под фотографией, которую она выложила в социальной сети, она подписала, что находится на 32-й неделе беременности, а значит роды прогнозируют через полтора месяца.

На вопросы поклонников, почему у девушки такой большой срок беременности, ведь об этом стало известно только в конце декабря, Кристина ответила, что четыре месяца супруги скрывали собственное счастье от других.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:40

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