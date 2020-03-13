АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты дали советы владельцам питомцев на время эпидемии…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

В день рождения Татьяны Брухуновой Евгений Петросян заявил, что сегодня особый день в его жизни

В день рождения Татьяны Брухуновой Евгений Петросян разместил в Instagram-аккаунте фотографию возле белой орхидеи. В комментарии знаменитый юморист заявил, что сегодня особый день в его жизни.
В день рождения Татьяны Брухуновой Евгений Петросян заявил, что сегодня особый день в его жизни

Сегодня молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отмечает свой 31-й день рождения. На данный момент артист и именинница находятся на отдыхе в Дубае. Недавно Евгений Петросян опубликовал фотографию, сделанную возле белой орхидеи. В комментарии юморист не стал поздравлять Татьяну Брухунову с праздником, а просто отметил, что сегодня особый день в его жизни.

Также Евгений Петросян рассказал, что к нему в номер прилетела птичка с красными щечками, села на вазу с фруктами и посмотрела на знаменитость. Артисту жаль, что он не успел ее сфотографировать, но он считает, что это очень хороший знак.

В конце юморист поинтересовался у фанатов, как они думают, что именно хотела птичка. Подписчики написали, что это была "птица счастья" и пожелали Евгению Петросяну долгих лет жизни.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мировые цены на нефть пошли вверх после рекордного…
Регина Тодоренко рассказала, что закончила грудное кормление сына Майкла : "Понимаю, что это очень…
Исследователи авторынка назвали самые популярные в РФ модели…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко оказалась отличным…
В Goldman Sachs спрогнозировали дальнейшую динамику курса…
Жена ведущего "Дом-2" Андрея Черкасова Кристина назвала срок своей…
Максим Галкин продемонстрировал выражение лица Иосифа Пригожина во время выступления Егора…
Эксперты дали советы владельцам питомцев на время эпидемии…
Bitcoin снова падает: Курс популяной криптовалюты опустился ниже 5000…
Музыкальный трек Uno группы Little Big стал самым популярным на YouTube среди клипов…
Очевидцы запечатлели светящийся крест в небе над…
Новые смарт-часы TAG Heuer оценили в 1800…
Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на выходные: Будет холод и…
Ани Лорак о дочери Софии: "Талантливая, харизматичная, зажигательная и маленькая…
Рубль начал дорожать на фоне доллара и…
Звезду «Дом-2» Анастасию Голд сравнили с бывшей девушкой Яббарова Маргаритой…
Яна Рудковская прокомментировала выбор песни группы Little Big для «Евровидения-2020»: "Не хватает…
Алсу поздравила Алексея Чумакова с 39-летием: "Пусть будут здоровы и счастливы все, кто тебе…
Названы 5 привычек, которые приближают сердечный…
«Пиджак на голое тело»: Эмилия Ратаковски продемонстрировала женскую красоту в андрогинном…
Названы лучшие советы для преодоления стресса и паники из-за эпидемии…
"Мальчик ваш приехал срубить бабла": Журналистка уличила Собчак в…
Продажи кроссовера-кабриолета Volkswagen T-Roc стартуют 20…
"Я счастлива": Татьяна Брухунова празднует 31-й день…
Бюджетный Vivo Z6 доступен в розничных магазинах с расширенной…
Представлена новая гипотеза о том, как Уран оказался на…
Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в ноябре 2019…
Алексей Воробьев презентовал клип на песню "Мама всё пройдёт": "Вы многое узнаете обо мне, просмотрев…
Просмотреть все новости