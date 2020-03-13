В день рождения Татьяны Брухуновой Евгений Петросян заявил, что сегодня особый день в его жизни
В день рождения Татьяны Брухуновой Евгений Петросян разместил в Instagram-аккаунте фотографию возле белой орхидеи. В комментарии знаменитый юморист заявил, что сегодня особый день в его жизни.
Сегодня молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отмечает свой 31-й день рождения. На данный момент артист и именинница находятся на отдыхе в Дубае. Недавно Евгений Петросян опубликовал фотографию, сделанную возле белой орхидеи. В комментарии юморист не стал поздравлять Татьяну Брухунову с праздником, а просто отметил, что сегодня особый день в его жизни.
Также Евгений Петросян рассказал, что к нему в номер прилетела птичка с красными щечками, села на вазу с фруктами и посмотрела на знаменитость. Артисту жаль, что он не успел ее сфотографировать, но он считает, что это очень хороший знак.
В конце юморист поинтересовался у фанатов, как они думают, что именно хотела птичка. Подписчики написали, что это была "птица счастья" и пожелали Евгению Петросяну долгих лет жизни.
Сегодня молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отмечает свой 31-й день рождения. На данный момент артист и именинница находятся на отдыхе в Дубае. Недавно Евгений Петросян опубликовал фотографию, сделанную возле белой орхидеи. В комментарии юморист не стал поздравлять Татьяну Брухунову с праздником, а просто отметил, что сегодня особый день в его жизни.
Также Евгений Петросян рассказал, что к нему в номер прилетела птичка с красными щечками, села на вазу с фруктами и посмотрела на знаменитость. Артисту жаль, что он не успел ее сфотографировать, но он считает, что это очень хороший знак.
В конце юморист поинтересовался у фанатов, как они думают, что именно хотела птичка. Подписчики написали, что это была "птица счастья" и пожелали Евгению Петросяну долгих лет жизни.