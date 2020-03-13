Эксперты дали советы владельцам питомцев на время эпидемии коронавируса





Разумеется, люди теперь воспринимают питомцев, как потенциальных носителей нового типа вируса и интересуются, стоит ли им помещать животных на карантин. По словам экспертов, у зараженной собаки был выявлен довольно низкий уровень инфекции, поэтому медики подозревают, что речь идет о первом случае передачи вируса от человека животному. «Мы рекомендуем поместить на карантин всех домашних животных, в том числе кошек и собак, на карантин для защиты здоровья населения», - с таким заявлением ранее выступили специалисты профильного департамента в Гонконге, посоветовав всем окружающим сохранять спокойствие но внимательно относиться к угрозе.Примечательно, что микробиолог из США Шелли Ранкини и ранее говорила, что коронавирус может передаваться домашним животным. А в связи со вновь открывшимися фактами и подозрением на то, что вирус померанскому шпицу мог передаться от людей, специалист настоятельно рекомендует людям, заразившимся COVID-19, ограничить свое общение с домашними животными во избежание повторной передачи вируса и его дальнейшего распространения.