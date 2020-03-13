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Эксперты дали советы владельцам питомцев на время эпидемии…
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Эксперты дали советы владельцам питомцев на время эпидемии коронавируса

На минувшей неделе в Гонконге ветеринары выявили коронавирус у щенка померанского шпица, поэтому теперь под подозрением все домашние животные. Эксперты в связи с этим решили дать владельцем домашних питомцев советы на время эпидемии коронавируса.
Эксперты дали советы владельцам питомцев на время эпидемии коронавируса

Разумеется, люди теперь воспринимают питомцев, как потенциальных носителей нового типа вируса и интересуются, стоит ли им помещать животных на карантин. По словам экспертов, у зараженной собаки был выявлен довольно низкий уровень инфекции, поэтому медики подозревают, что речь идет о первом случае передачи вируса от человека животному. «Мы рекомендуем поместить на карантин всех домашних животных, в том числе кошек и собак, на карантин для защиты здоровья населения», - с таким заявлением ранее выступили специалисты профильного департамента в Гонконге, посоветовав всем окружающим сохранять спокойствие но внимательно относиться к угрозе.

Примечательно, что микробиолог из США Шелли Ранкини и ранее говорила, что коронавирус может передаваться домашним животным. А в связи со вновь открывшимися фактами и подозрением на то, что вирус померанскому шпицу мог передаться от людей, специалист настоятельно рекомендует людям, заразившимся COVID-19, ограничить свое общение с домашними животными во избежание повторной передачи вируса и его дальнейшего распространения.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:33

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