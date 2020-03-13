Ученый Александр Шестопалов спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса на июль 2020 года





Вирусолог и сотрудник «Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины» в недавнем интервью подробно рассказал о распространении коронавируса и способах его заражения. По словам ученого, ВОЗ объявило не пандемию в мире, а лишь опасность ее возникновения. Более того, Александр Шестопалов предположил, что массовое инфицирование продлится максимум еще несколько месяцев, если за этот период не будет разработана подходящая вакцина.Ученый также прокомментировал официальную версию начала эпидемии, «которая не могла начаться в один день, к примеру, 8-го декабря, согласно объявлению ВОЗ». По словам Александра Шестопалова, любому инфекционному заболеванию предшествуют определенные условия, потому единичные случаи заражения коронавирусом могли быть даже осенью.По итогу беседы с журналистом вирусолог отметил высокую вероятность окончания эпидемии в июне или июле, поскольку согласно официальной статистике, случаев инфицирования уже значительно меньше, чем были ранее.