Регина Тодоренко рассказала, что закончила грудное кормление сына Майкла : "Понимаю, что это очень важно"

«На данный момент я понимаю всю важность кормления. Грудное вскармливание - это не только полезно для здоровья, поскольку ребёнок получает всё необходимое с молоком матери, но и происходит обмен энергией и духовной связью, всё вокруг наполняется любовью», - сообщила ведущая «Орла и решки».

Регина Тодоренко и её супруг Влад Топалов воспитывают сына Майкла. Телеведущая предпочла с рождения кормить ребёнка грудью. А недавно она поделилась с поклонниками новостью о том, что завершила данный процесс через 1 год и 3 месяца. Исполнительница заявила, что у неё получилось сохранить естественный процесс при «очень плотном рабочем графике». По ряду причин она не могла себе позволить уйти в декрет, поэтому ей постоянно приходилось брать сына с собой и прикладывать к груди в перерывах между работой.Тодоренко заявила, что не придерживалась строгого графика кормления, а «действовала по зову ребёнка». Иногда ей приходилось каждые 2 часа вставать ночью, чтобы малыш не чувствовал себя голодным. Она также добавила, что не приемлет советы со стороны по данному поводу, поэтому поддерживает всех девушек, которые борются за грудное вскармливание. Телеведущая пожелала всем женщинам испытать на себе такой «волшебный процесс».