Стартовали продажи геймерского смартфона Nubia Red Magic 5G
Компания Nubia Technology объявила о старте продаж геймерского смартфона Red Magic 5G. Оперативная и флеш памяти гаджета характеризуются высокой скоростью – LPDDR5 и UFS 3.0 соответственно.
Геймерский смартфон Red Magic 5G был представлен 12 марта. В данное время он доступен в Китае и Индии. Гаджет поддерживает наиболее скоростной стандарт связи 5G, а также оснащен мобильным процессором - 865-м Snapdragon. Смартфон обладает 6,65-дюймовым FullHD+ экраном с частотой обновления 144 Гц. Благодаря внушительным рамкам на экране игроки не будут беспокоиться о возможном случайном нажатии. Покупатель сможет выбрать размер встроенной памяти, который доступен в 128 или 256 Гб. Оперативная память в зависимости от конфигурации варьируется от 8 до 16 Гб. Пользователям гаджета будет доступна функция быстрой подзарядки батареи на 4,5 тысячи мАч, которая осуществляется с помощью 55-ваттного беспроводного модуля.
Представители компании сообщают, что стоимость геймерского смартфона стартует от 540 долларов.
Геймерский смартфон Red Magic 5G был представлен 12 марта. В данное время он доступен в Китае и Индии. Гаджет поддерживает наиболее скоростной стандарт связи 5G, а также оснащен мобильным процессором - 865-м Snapdragon. Смартфон обладает 6,65-дюймовым FullHD+ экраном с частотой обновления 144 Гц. Благодаря внушительным рамкам на экране игроки не будут беспокоиться о возможном случайном нажатии. Покупатель сможет выбрать размер встроенной памяти, который доступен в 128 или 256 Гб. Оперативная память в зависимости от конфигурации варьируется от 8 до 16 Гб. Пользователям гаджета будет доступна функция быстрой подзарядки батареи на 4,5 тысячи мАч, которая осуществляется с помощью 55-ваттного беспроводного модуля.
Представители компании сообщают, что стоимость геймерского смартфона стартует от 540 долларов.
Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:49