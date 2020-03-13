Ученые из Финляндии назвали скрытые факторы, влияющие на продолжительность жизни
Научные сотрудники Национального института здравоохранения и соцобеспечения в Финляндии по результатам многолетнего исследования, начавшегося в 1987 году, назвали скрытые факторы, которые влияют на продолжительность человеческой жизни. Учёные задействовали в своей работе более 38,5 тысячи добровольцев разных полов в возрасте 25-74 лет.
В рамках исследования специалисты анализировали самые разные факторы, потенциально могущие влиять на продолжительность человеческой жизни. Речь идёт, помимо прочего, о хронических заболеваниях, вредных привычках, психоэмоциональном состоянии, диетических пристрастиях. В итоге учёные выяснили, что более всего жизнь сокращают курение, диабет и сильный стресс. Далее следуют недостаток физических упражнений, малое количество в рационе фруктов и овощей.
Ранее 100-летняя женщина из Великобритании поделилась секретом долголетия.
В рамках исследования специалисты анализировали самые разные факторы, потенциально могущие влиять на продолжительность человеческой жизни. Речь идёт, помимо прочего, о хронических заболеваниях, вредных привычках, психоэмоциональном состоянии, диетических пристрастиях. В итоге учёные выяснили, что более всего жизнь сокращают курение, диабет и сильный стресс. Далее следуют недостаток физических упражнений, малое количество в рационе фруктов и овощей.
Ранее 100-летняя женщина из Великобритании поделилась секретом долголетия.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:40