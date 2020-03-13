Рубль начал дорожать на фоне доллара и евро





Так, курс доллара с утра снизился на 84 копейки и сейчас торгуется на уровне 74 рубля 1 копейки, примерно на 65-70 копеек снизилась и стоимость евро, теперь европейская валюта стоит 82 рубля 82-83 копейки. Примечательно, что эксперты на ближайшее будущее не прогнозируют рублю быстрого отыгрыша утраченных после рекордного обвала нефтяных рынков падения курса. По мнению большинства экономистом курс российской валюты в ближайшие месяцы при сохранении низких цен на «черное золотое» останется на уровне 74-75 рублей за доллар. Между тем, уверены специалисты, с ростом цен на нефть у рубля есть хорошие шансы «пойти в рост» и вернуться к значениям 61-62 рубля за американский доллар.