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Ани Лорак о дочери Софии: "Талантливая, харизматичная, зажигательная и маленькая артистка"

Ани Лорак разместила в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлена ее дочь София Налчаджиоглу. В комментарии известная певица назвала наследницу талантливой, харизматичной, зажигательной и маленькой артисткой.
Ани Лорак о дочери Софии: "Талантливая, харизматичная, зажигательная и маленькая артистка"

Недавно дочь Ани Лорак София Налчаджиоглу побывала на предпремьерном показе детского мультфильма под названием "Тролли". Сейчас исполнительница опубликовала видео, которые было снято вовремя фотосессии на данном мероприятии. На кадрах наследница известной певицы запечатлена в пышном платье и с разноцветными волосами. На видео девочка позирует и улыбается. В комментарии к публикации Ани Лорак просто написала: "Моя талантливая, харизматичная, зажигательная и маленькая артистка".

Поклонники написали, что все таланты у Софии от ее матери и она обязательно станет знаменитой. Многие отметили, что дочь исполнительницы позирует на камеру, как настоящая модель и пожелали ей удачи во всех начинаниях. Меньше чем за 30 минут публикацию Ани Лорак просмотрели почти 50 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:06

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