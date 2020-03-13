Звезду «Дом-2» Анастасию Голд сравнили с бывшей девушкой Яббарова Маргаритой Ларченко





Телезрители Анастасию Голд не просто сравнили с Маргаритой Ларченко, но и сказали, что она еще большая собственница, нежели экс-возлюбленная Ильи Яббарова. Некоторые даже задумались, а сколько еще может продлиться союз Анастасии и Ильи.Говорят и о том, что давно уже красотка, не кажется наивной девушкой, которая вместе с Яббаровым строит планы на долгую совместную жизнь. Скорее всего, она просто с помощью Ильи пытается задержаться на проекте и получить все его привилегии.Так, например многие помнят, как звезда шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко сделала себе пластику за счет проекта, возможно, Анастасия Голд хочет также. Ко всему, длинноволосая красотка может ждать и того, что за счет ее отношений с топовым участником проекта «Дом-2» Ильей Яббаровым гонорары могут вырасти в разы.