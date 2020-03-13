Максим Галкин продемонстрировал выражение лица Иосифа Пригожина во время выступления Егора Крида

Максим Галкин в описании под публикацией отметил, что он тоже умеет создавать «мемасики». Иосиф Пригожин запечатлен на видеоролике с неподвижным задумчивым видом. Юморист поделился, что продюсер показал ему уникальное «выражение отсутствия присутствия», мелькнувшее на его лице. Егора Крида, активно выкладывавшегося во время исполнения композиции, юморист назвал «невольным участником процесса». Галкин не упомянул, что именно послужило причиной такого задумчивого вида продюсера в кадре, и какая роль в этом его самого.Поклонники Максима Галкина откликнулись множеством шутливых комментариев. Некоторые пользователи выразили предположение, что на кадрах «запечатлен не сам продюсер, а его манекен», а также, что Пригожин пребывает «на своей волне». «Это шедеврально», - не удержалась и прокомментировала выражение лица супруга певица Валерия.