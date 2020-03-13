Исследователи авторынка назвали самые популярные в РФ модели Mitsubishi
Сотрудники «Автостата Инфо» проанализировали отечественный рынок автомобилей и выяснили, что в течение февраля владельцами новых моделей японского бренда Mitsubishi Motors стали 2 419 граждан РФ, что на 7 % менее показателя того же месяца 2019-го. Исследователи также определили самые популярные в стране марки данного производителя.
Лидером продаж оказался «паркетник» Mitsubishi Outlander, проданный в прошлом месяце в количестве 1 477 единиц (+2 процента). Вторая позиция – у кроссовера Pajero Sport, его результат – 503 проданные машины (-12 процентов), на третьем месте – компактный внедорожник ASX, приобретенный в феврале 277 покупателями (-21 процент).
За указанный временной отрезок в РФ купили также 115 Eclipse Cross (-31 процент) и 47 Pajero (-35,6 процента) от Mitsubishi Motors.
Лидером продаж оказался «паркетник» Mitsubishi Outlander, проданный в прошлом месяце в количестве 1 477 единиц (+2 процента). Вторая позиция – у кроссовера Pajero Sport, его результат – 503 проданные машины (-12 процентов), на третьем месте – компактный внедорожник ASX, приобретенный в феврале 277 покупателями (-21 процент).
За указанный временной отрезок в РФ купили также 115 Eclipse Cross (-31 процент) и 47 Pajero (-35,6 процента) от Mitsubishi Motors.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:57