Исследователи авторынка назвали самые популярные в РФ модели Mitsubishi





Лидером продаж оказался «паркетник» Mitsubishi Outlander, проданный в прошлом месяце в количестве 1 477 единиц (+2 процента). Вторая позиция – у кроссовера Pajero Sport, его результат – 503 проданные машины (-12 процентов), на третьем месте – компактный внедорожник ASX, приобретенный в феврале 277 покупателями (-21 процент).За указанный временной отрезок в РФ купили также 115 Eclipse Cross (-31 процент) и 47 Pajero (-35,6 процента) от Mitsubishi Motors.