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Названы лучшие советы для преодоления стресса и паники из-за эпидемии…
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Названы лучшие советы для преодоления стресса и паники из-за эпидемии коронавируса

Новый тип коронавируса не так давно было объявлен ВОЗ пандемией. Огромное количество в связи со сложившейся ситуацией испытывают психологический, физический и моральный стресс. Между тем, специалисты поделились советами, которые помогут избежать паники и чрезмерного стресса на фоне распространения COVID-19.
Названы лучшие советы для преодоления стресса и паники из-за эпидемии коронавируса

Первым делом людям советуют критически относиться к публикациям прессы и стараться самостоятельно анализировать ситуацию. Отмечается, что процесс зараженных и умерших от коронавируса на данный момент намного ниже, чем может показаться. Реальная статистика показывает, что свыше 4000 человек погибли в результате заражения данным вирусом, однако в день умирает значительно большее количество людей от других заболеваний. Второй совет, который сегодня звучит едва ли не отовсюду – тщательно мыть руки с мылом, поскольку это самый эффективный способ защиты от вируса. Также специалисты настоятельно рекомендуют не переживать из-за возможного дефицита продовольствия. Сегодня во многих городах люди принялись скупать крупы, туалетную бумагу, средства дезинфекции и прочие предметы первой необходимости. В действительности же для таких действий нет никакого основания, они являются лишь следствием массового психологического явления – боязни людей потерять контроль над ситуацией.

Наконец, эксперты настоятельно рекомендуют жить сегодняшним днем, поскольку субъективное благополучие, или то, как человек воспринимает качество своей повседневной жизни, то есть жизнь настоящим, является лучшим признаком психологической стабильности человека, о чем неоднократно говорили психологи. Думать о будущем, пытаться осознать себя в этом мире и переоценить те или иные вещи во время вспышки опасной инфекции, утверждают специалисты, не самый лучший подход для сохранения ясного ума.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:35

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