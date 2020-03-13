Алсу поздравила Алексея Чумакова с 39-летием: "Пусть будут здоровы и счастливы все, кто тебе любим"
Известная исполнительница Алсу поздравила в своем Instagram супруга Юлии Ковальчук Алексея Чумакова с 39-летием. Также певица пожелала имениннику, чтобы все его близкие люди были здоровы и счастливы.
Накануне Алексею Чумакову исполнилось 39 лет. Сегодня певица Алсу опубликовала несколько снимков с именинников и его супругой Юлией Ковальчук. В комментарии знаменитость написала, что вчера был день рождения у очень талантливого артиста, вокалиста, актера, писателя, художника и хорошего друга ее семьи Алексея Чумакова. Исполнительница отметила, что именинник и так знает, все что она хочет ему пожелать. В конце публикации Алсу просто написала: "Пусть будут здоровы и счастливы все, кто тебе любим и дорог!".
Подписчики присоединились к словам исполнительницы. Они пожелали супругу Юлии Ковальчук позитива, любви и удачи в творчестве. Также фанаты оставили множество комплиментов певицам, особо отметив их счастливый вид. За несколько минут публикация известной исполнительницы собрала более 19 000 лайков.
Накануне Алексею Чумакову исполнилось 39 лет. Сегодня певица Алсу опубликовала несколько снимков с именинников и его супругой Юлией Ковальчук. В комментарии знаменитость написала, что вчера был день рождения у очень талантливого артиста, вокалиста, актера, писателя, художника и хорошего друга ее семьи Алексея Чумакова. Исполнительница отметила, что именинник и так знает, все что она хочет ему пожелать. В конце публикации Алсу просто написала: "Пусть будут здоровы и счастливы все, кто тебе любим и дорог!".
Подписчики присоединились к словам исполнительницы. Они пожелали супругу Юлии Ковальчук позитива, любви и удачи в творчестве. Также фанаты оставили множество комплиментов певицам, особо отметив их счастливый вид. За несколько минут публикация известной исполнительницы собрала более 19 000 лайков.