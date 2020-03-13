Алсу поздравила Алексея Чумакова с 39-летием: "Пусть будут здоровы и счастливы все, кто тебе любим"

Накануне Алексею Чумакову исполнилось 39 лет. Сегодня певица Алсу опубликовала несколько снимков с именинников и его супругой Юлией Ковальчук. В комментарии знаменитость написала, что вчера был день рождения у очень талантливого артиста, вокалиста, актера, писателя, художника и хорошего друга ее семьи Алексея Чумакова. Исполнительница отметила, что именинник и так знает, все что она хочет ему пожелать. В конце публикации Алсу просто написала:Подписчики присоединились к словам исполнительницы. Они пожелали супругу Юлии Ковальчук позитива, любви и удачи в творчестве. Также фанаты оставили множество комплиментов певицам, особо отметив их счастливый вид. За несколько минут публикация известной исполнительницы собрала более 19 000 лайков.