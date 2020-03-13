"Мальчик ваш приехал срубить бабла": Журналистка уличила Собчак в клевете





В недавнем интервью, которое Собчак брала у блогера Эдварда Била для своего YouTube-канала «Осторожно, Собчак!», блогер сообщил, что получал деньги за участие в съемках новостей о Донецке, где изображал ополченца возле линии фронта. Собчак отнеслась к словам пранкера, как к доказательству плохой работы журналистов, которые освещают новости Донбасса.Юлия Витязева настаивает, что молодой человек не просто врёт, а занимается клеветой на людей, которые работают в центре конфликта с первого дня. По её словам, 5 лет назад журналисты снимали сюжеты за счет личных средств и на одном энтузиазме, поэтому даже при желании они не смогли бы оплатить съёмку блогеру.Как Юлия утверждает, «мальчик приехал на Донбасс срубить бабла и попиариться». В своем Telegram-канале Витязева сообщила, что Эдвард Бил быстро уехал, когда понял, что люди на самом деле участвуют в этой войне не ради денег.