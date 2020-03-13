«Пиджак на голое тело»: Эмилия Ратаковски продемонстрировала женскую красоту в андрогинном стиле
Американская супермодель Эмилия Ратаковски продемонстрировала женскую красоту в андрогинном стиле, надев пиджак на голое тело. Актриса опубликовала откровенное фото в личном блоге Instagram.
28-летняя Эмилия Ратаковски с юного возраста работает в модной индустрии. В 14 лет она подписала первый контракт с агентством Ford Models и одновременно училась в одной из школ Сан-Диего (Калифорния). Актриса особенно известна своей открытостью и отсутствием любых ограничений в позировании перед камерой. Недавно она опубликовала очередное откровенное фото, но в отличие от предыдущих, модель продемонстрировала женскую красоту в сдержанном образе.
Несмотря на андрогинный стиль, выраженный в строгом костюме оверсайз, Эмилия Ратаковски сумела передать утонченность и привлекательность, которые подчеркнула отсутствием одежды под пиджаком. По мнению поклонников, благодаря естественному макияжу и приглушенным тонам на фотографии, обнаженная часть декольте не выглядит вызывающим образом.
В подписи к своему посту Эилия Ратаковски отметила американскую фотохудожницу Ренелл Медрано. Подписчики блога оставили многочисленные комментарии с комплиментами, адресованными как модели, так и автору фотоработы.
28-летняя Эмилия Ратаковски с юного возраста работает в модной индустрии. В 14 лет она подписала первый контракт с агентством Ford Models и одновременно училась в одной из школ Сан-Диего (Калифорния). Актриса особенно известна своей открытостью и отсутствием любых ограничений в позировании перед камерой. Недавно она опубликовала очередное откровенное фото, но в отличие от предыдущих, модель продемонстрировала женскую красоту в сдержанном образе.
Несмотря на андрогинный стиль, выраженный в строгом костюме оверсайз, Эмилия Ратаковски сумела передать утонченность и привлекательность, которые подчеркнула отсутствием одежды под пиджаком. По мнению поклонников, благодаря естественному макияжу и приглушенным тонам на фотографии, обнаженная часть декольте не выглядит вызывающим образом.
В подписи к своему посту Эилия Ратаковски отметила американскую фотохудожницу Ренелл Медрано. Подписчики блога оставили многочисленные комментарии с комплиментами, адресованными как модели, так и автору фотоработы.