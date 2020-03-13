Очевидцы запечатлели светящийся крест в небе над Калифорнией

В описании под публикацией Скотт Уоринг отметил, что такое событие произошло 8 марта. На фотографии запечатлен розовый закат. Среди облаков четко видно светящий крест с распятым Христом. В данное время ученые не дали никаких комментариев по поводу зафиксированного очевидцами явления.Один из местных жителей поделился, что заметил скользящий по небу крест, находясь вместе с женой и друзьями на улице. Он не знает, какое это было явление, но полагает, что таким образом высшие силы захотели продемонстрировать заботу о людях. Также очевидец выдвинул и другую версию происхождения увиденного: «возможно инопланетные существа приняли решение увидеть действия человечества, направленные на борьбу с коронавирусом».Следует отметить, что Уоринг не впервые рассказывает о необычных явлениях. Ранее уфолог сообщал об НЛО, который заметили в небе над Диснейлендом.