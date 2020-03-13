Представлена новая гипотеза о том, как Уран оказался на боку





Основная версия столь странного положения дел с Ураном заключается в том, что планета когда-то давно столкнулась с каким-то другим массивным космическим телом, в результате чего «опрокинулась». Но в этой версии ученые всегда видели массу недостатков. Теперь же специалисты пришли к выводу, что причиной наклонения оси вращения Урана вбок могла стать гигантская кольцевая система. Казалось бы, никакой кольцевой системы вокруг этой планеты нет, но в действительности это не так. Просто кольца урана довольно тонкие и слабые, в сравнении с тем же Сатурном, отчего рассмотреть их так просто не получится.Обновленные данные, полученные благодаря зонду Кассини, свидетельствуют о том, что кольца Урана могут носить временный характер, поэтому не исключено, что в прошлом у него могла быть более обширна кольцевая система. Именно это и натолкнуло ученых на мысль о том, что именно кольца могли послужить причиной, из-за которой седьмая планета Солнечной системы так существенно отличается от своих соседей.