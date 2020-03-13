"Я счастлива": Татьяна Брухунова празднует 31-й день рождения

Недавно Татьяна Брухунова и Евгений Петросян опубликовали одинаковые фотографии с пляжа в Дубае. Знаменитый юморист отметил, что хочет отдохнуть от работы, а его молодая помощница заявила, что не была в отпуске целый год. Сегодня Татьяна Брухунова разместила новую фотографию, на которой она запечатлена крупным планом, лежа на песке. В комментарии она отметила, что счастлива. В конце публикации помощница знаменитого юмориста написала, что сегодня ей исполнился 31 год.Подписчики отреагировали моментально. Они начали поздравлять именинницу с днем рождения и желать ей женского счастья, любви, благополучия и позитивных моментов в жизни. Некоторые отметили, что на опубликованном кадре Татьяна Брухунова действительно получилась очень счастливой. За несколько минут пост набрал более 2 000 лайков.