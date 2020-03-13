Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на выходные: Будет холод и снег
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которую можно будет наблюдать в Москве на выходных. Она сообщила о надвигающемся циклоне холодного воздуха и предстоящем снеге.
Татьяна Позднякова рассказала, что на 14 и 15 марта в Москве будет ветрено и сыро. Перемещение холодного воздуха продолжится, то есть можно ожидать порывы ветра до 15—20 м/с. Метеоролог утверждает, в воскресенье будет наблюдаться самая «неблагоприятная и неожиданная» погода. Это произойдёт из-за того, что накануне вечером выпадет мокрый снег. Он также будет идти ночью.
По данной причине на следующий день можно наблюдать временный снежный покров, который не растает, поскольку температура около 0 °С. Судя по всему, снег в Москве продержится все выходные. Метеоролог сообщила, что на следующей неделе «сильные осадки закончатся». «Однако похолодание сохранится. На ночь вероятно снижение температуры до -5 °С. Днём ожидается не выше 0 °С», — рассказала Татьяна Позднякова.
Ранее стало известно, что Гидрометцентр России сообщил о «желтой» степени интенсивности опасных явлений в Москве и Подмосковье с 3:00 12 марта по 3:00 14 марта 2020 года. На территории страны ожидается сильный штормовой ветер. Цветовые коды могут меняться в зависимости от погодных условий: зеленый, желтый, оранжевый либо красный. Второй из них означает, что можно ожидать вероятные осадки, грозы, штормовой ветер или резкие перепады температуры.
Татьяна Позднякова рассказала, что на 14 и 15 марта в Москве будет ветрено и сыро. Перемещение холодного воздуха продолжится, то есть можно ожидать порывы ветра до 15—20 м/с. Метеоролог утверждает, в воскресенье будет наблюдаться самая «неблагоприятная и неожиданная» погода. Это произойдёт из-за того, что накануне вечером выпадет мокрый снег. Он также будет идти ночью.
По данной причине на следующий день можно наблюдать временный снежный покров, который не растает, поскольку температура около 0 °С. Судя по всему, снег в Москве продержится все выходные. Метеоролог сообщила, что на следующей неделе «сильные осадки закончатся». «Однако похолодание сохранится. На ночь вероятно снижение температуры до -5 °С. Днём ожидается не выше 0 °С», — рассказала Татьяна Позднякова.
Ранее стало известно, что Гидрометцентр России сообщил о «желтой» степени интенсивности опасных явлений в Москве и Подмосковье с 3:00 12 марта по 3:00 14 марта 2020 года. На территории страны ожидается сильный штормовой ветер. Цветовые коды могут меняться в зависимости от погодных условий: зеленый, желтый, оранжевый либо красный. Второй из них означает, что можно ожидать вероятные осадки, грозы, штормовой ветер или резкие перепады температуры.