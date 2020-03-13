АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты дали советы владельцам питомцев на время эпидемии…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на выходные: Будет холод и снег

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которую можно будет наблюдать в Москве на выходных. Она сообщила о надвигающемся циклоне холодного воздуха и предстоящем снеге.

Татьяна Позднякова рассказала, что на 14 и 15 марта в Москве будет ветрено и сыро. Перемещение холодного воздуха продолжится, то есть можно ожидать порывы ветра до 15—20 м/с. Метеоролог утверждает, в воскресенье будет наблюдаться самая «неблагоприятная и неожиданная» погода. Это произойдёт из-за того, что накануне вечером выпадет мокрый снег. Он также будет идти ночью.

По данной причине на следующий день можно наблюдать временный снежный покров, который не растает, поскольку температура около 0 °С. Судя по всему, снег в Москве продержится все выходные. Метеоролог сообщила, что на следующей неделе «сильные осадки закончатся». «Однако похолодание сохранится. На ночь вероятно снижение температуры до -5 °С. Днём ожидается не выше 0 °С», — рассказала Татьяна Позднякова.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр России сообщил о «желтой» степени интенсивности опасных явлений в Москве и Подмосковье с 3:00 12 марта по 3:00 14 марта 2020 года. На территории страны ожидается сильный штормовой ветер. Цветовые коды могут меняться в зависимости от погодных условий: зеленый, желтый, оранжевый либо красный. Второй из них означает, что можно ожидать вероятные осадки, грозы, штормовой ветер или резкие перепады температуры.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мировые цены на нефть пошли вверх после рекордного…
Регина Тодоренко рассказала, что закончила грудное кормление сына Майкла : "Понимаю, что это очень…
Исследователи авторынка назвали самые популярные в РФ модели…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко оказалась отличным…
В Goldman Sachs спрогнозировали дальнейшую динамику курса…
Жена ведущего "Дом-2" Андрея Черкасова Кристина назвала срок своей…
Максим Галкин продемонстрировал выражение лица Иосифа Пригожина во время выступления Егора…
Эксперты дали советы владельцам питомцев на время эпидемии…
Bitcoin снова падает: Курс популяной криптовалюты опустился ниже 5000…
Музыкальный трек Uno группы Little Big стал самым популярным на YouTube среди клипов…
Очевидцы запечатлели светящийся крест в небе над…
Новые смарт-часы TAG Heuer оценили в 1800…
Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на выходные: Будет холод и…
Ани Лорак о дочери Софии: "Талантливая, харизматичная, зажигательная и маленькая…
Рубль начал дорожать на фоне доллара и…
Звезду «Дом-2» Анастасию Голд сравнили с бывшей девушкой Яббарова Маргаритой…
Яна Рудковская прокомментировала выбор песни группы Little Big для «Евровидения-2020»: "Не хватает…
Алсу поздравила Алексея Чумакова с 39-летием: "Пусть будут здоровы и счастливы все, кто тебе…
Названы 5 привычек, которые приближают сердечный…
«Пиджак на голое тело»: Эмилия Ратаковски продемонстрировала женскую красоту в андрогинном…
Названы лучшие советы для преодоления стресса и паники из-за эпидемии…
"Мальчик ваш приехал срубить бабла": Журналистка уличила Собчак в…
Продажи кроссовера-кабриолета Volkswagen T-Roc стартуют 20…
"Я счастлива": Татьяна Брухунова празднует 31-й день…
Бюджетный Vivo Z6 доступен в розничных магазинах с расширенной…
Представлена новая гипотеза о том, как Уран оказался на…
Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в ноябре 2019…
Алексей Воробьев презентовал клип на песню "Мама всё пройдёт": "Вы многое узнаете обо мне, просмотрев…
Просмотреть все новости