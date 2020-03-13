Продажи кроссовера-кабриолета Volkswagen T-Roc стартуют 20 марта





Стартовый ценник Volkswagen T-Roc – 27,5 тысячи евро, что на сегодняшний день примерно эквивалентно 2,2 млн рублей. Данная автомодель является единственной машиной со складывающимся верхом в линейке немецкого производителя. Дебют этой версии кроссовера состоялся летом 2019-го. Для того чтобы средство передвижения превратить в кабриолет, разработчики убрали у T-Roc задние двери и добавили тканевую складную крышу на четырёх поперечинах, опускающуюся или поднимающуюся всего за полминуты, скорость при этом составляет 30 км/ч. Данный процесс можно запускать или кнопкой, расположенной на центральном тоннеле, или при помощи брелока. Колесная база авто получила дополнительные 40 мм, что обеспечило место для сложенной крыши, а заднюю часть машины оснастили дугой безопасности.Модифицированный Volkswagen T-Roc длиннее и ниже обычного кроссовера марки, а его объем багажника уменьшился до 284 литров с прежних 445.