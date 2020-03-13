Алексей Воробьев презентовал клип на песню "Мама всё пройдёт": "Вы многое узнаете обо мне, просмотрев его"

Алексей Воробьев постоянно находится на связи со своими фанатами. Певец делится с поклонниками эмоциями и говорит о том, что встреча с ними приносит ему самое большое удовольствие в жизни. Сегодня исполнитель разместил в социальной сети видео, в комментарии к которому написал, что на YouTube состоялась премьера его клипа на песню "Мама всё пройдёт". Также знаменитость отметил:Подписчики пришли в восторг от ролика. Некоторые написали, что редко испытывают такие бурные эмоции от клипов. Фанаты поблагодарили Алексея Воробьева за творчество и отметили, что ролик получился очень трогательным и жизненным. За несколько десятков минут видео просмотрели почти 65 000 пользователей Сети.