Новые смарт-часы TAG Heuer оценили в 1800 долларов





Выполнены TAG Heuer Connected в 45-миллиметровом корпусе, который может быть изготовлен из нержавеющей стали или титана, в зависимости от модификации. В основе гаджета лежит 1,39-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 454р. Работает швейцарский смарт-хронометр на базе 4-ядерного процессора Snapdragon Wear 3100. Присутствуют на борту и модули беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, корме того, в новинке установлены приемники спутниковой навигации, а в список встроенных датчиков входят гироскоп, акселерометр, сенсор частоты сердечного ритма и магнитный компас.Как и положено устройству такого класса, TAG Heuer Connected полностью герметичны и способны погружаться на глубину до 50 метров. Автономная работа гаджета обеспечена встроенной АКБ емкостью 430 мАч.Впрочем, под стать премиальному уровню гаджета и ценник. В зависимости от комплектации цена на новые смарт-часы на американском рынке колеблется в пределах 1800-2350 долларов, что эквивалентно примерно 130-170 тысячам российских рублей по текущем курсу.