Названы 5 привычек, которые приближают сердечный приступ





Одной из таких вредных привычек специалисты называют отказ от использования зубной нити. По их словам, гигиена полости рта влияет на здоровье сердца намного сильнее, чем может показаться. По данным ряда исследований, бактерии из ротовой полости могут провоцировать атеросклероз, что существенно повышает риск заболеваний ССС. Еще одной опасной для сердца привычкой эксперты считают стремление человека к одиночеству. Нелюдимость, избегание общения с окружающими – подобная самоизоляция повышает риск развития сердечных заболеваний почти на треть. Навредить сердцу может и избыток сна. В 2008 году было проведено исследование, по итогам которого выяснилось, что у людей, которые спят более 11 часов в сутки, на 44% чаще случаются различные заболевания сердечно-сосудистой системы.Не помогает сердцу и чрезмерная нервозность. Не зря говорят, что смех является прекрасным лекарством. Смех, по словам экспертов, усиливает растяжение сосудов и существенно улучшает кровоток, что только помогает сердцу. Последняя привычка, которая грозит сердечным приступом – недостаточное употребление воды. Ученые ране установили, что даже небольшое обезвоживание всерьез повышает шансы слечь в клинику с сердечным приступом, особенно это актуально для людей в возрасте от 40 лет.