Трансгендер из "Дом-2" Эрика Кишева рассказала о своей фобии





О своих фобиях, которые зародились еще в детстве, поведала своим поклонникам трансгендер Эрика Кишева из Кабардино-Балкарии. На своей странице в одной из социальных сетей Эрика поделилась с подписчиками, что с раннего детства и до сих пор у неё ужасная боязнь дождевых червяков.По её словам, мало существует в жизни такого, что может испугать Эрику. Но при виде червей Кишева испытывает дикий животный страх. Она не понимает причины возникновения этой фобии и ничего не может с собой поделать.Как она рассказала, даже по пути на школьные занятия ей приходилось выбирать дорогу, чтобы не встретиться с дождевыми червями. Страх у Эрики вызывает даже необходимость перешагнуть червя.Она поделилась с фолловерами, что рассказала об этом страхе своему другу, который, обнародовав её фобию, превратил жизнь Эрики в ад. Ребята во дворе доводили Кишеву до истерики, пугая дождевыми червями.Напомним, что Эрика Кишева приходила на проект «Дом-2» дважды. В 2007 она нашла на нём свою любовь в виде новичка проекта Владимира Хурса, но за периметром пара быстро распалась. Кишева вернулась на проект в 2010 году, но вскоре покинула его навсегда.