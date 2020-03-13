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Катя Гордон: "Мне страшно рожать стране без социальных гарантий, мне не хочется рожать в стране рабов и солдат"

Катя Гордон разместила в своем Instagram архивную фотографию, сделанную во время беременности. В комментарии правозащитница написала, что ей страшно рожать стране без социальных гарантий и не хочется рожать в стране рабов и солдат.
Катя Гордон: "Мне страшно рожать стране без социальных гарантий, мне не хочется рожать в стране рабов и солдат"

Катя Гордон считает, что Алёна Водонаева права, говоря о том, что ради выплаты рожать станут люди, страдающие алкоголизмом, и самые бедные слои населения, именно по этой причине знаменитость стала ее юристом. Исполнительница уверена, что все поправки в Конституции гарантируют жизнь и власть только тем, кто уже наверху. Также правозащитница сообщила, что боится за своих детей. Катя Гордон написала, что ей стадно за то, что она когда-то хорошо относилась к Павлу Крашенинникову, который, по ее мнению, перестал уважать жителей России.

Знаменитость сообщила, что любит всех, кто находится рядом с ней. Также Катя Гордон добавила, что если среди ее подписчиков есть беременные девушки, нуждающиеся в помощи, то она им с удовольствием поможет. В конце певица написала: "И про Терешкову... космически стыдно за неё".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:22

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