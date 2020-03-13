Катя Гордон: "Мне страшно рожать стране без социальных гарантий, мне не хочется рожать в стране рабов и солдат"

Катя Гордон считает, что Алёна Водонаева права, говоря о том, что ради выплаты рожать станут люди, страдающие алкоголизмом, и самые бедные слои населения, именно по этой причине знаменитость стала ее юристом. Исполнительница уверена, что все поправки в Конституции гарантируют жизнь и власть только тем, кто уже наверху. Также правозащитница сообщила, что боится за своих детей. Катя Гордон написала, что ей стадно за то, что она когда-то хорошо относилась к Павлу Крашенинникову, который, по ее мнению, перестал уважать жителей России.Знаменитость сообщила, что любит всех, кто находится рядом с ней. Также Катя Гордон добавила, что если среди ее подписчиков есть беременные девушки, нуждающиеся в помощи, то она им с удовольствием поможет. В конце певица написала: