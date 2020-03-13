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Бюджетный Vivo Z6 доступен в розничных магазинах с расширенной гарантией

Компания Vivo сообщила, что скоро смартфон Vivo Z6 поступит в продажу в розничных сетях. Кроме того, в течение 2 недель при покупке гаджета покупатель получит расширенную на шесть месяцев официальную гарантию.

Vivo Z6 построен на базе однокристальной системы Snapdragon 765G, а также имеет поддержку режимов работы 5G SA и NSA. У смартфона есть сверхбыстрая зарядная мощность 44 Вт и большая аккумуляторная батарея, ёмкостью 5000 мА/ч. Устройство получило фронтальную камеру, которая врезана в экран с диаметром отверстия - 3,85 мм. Диагональ дисплея - 6,57 дюймов при разрешении 2400 х 1800 пикселей.

Недавно стало известно, что китайская компания Vivo объявила о начале производства нового производительного смартфона NEX 3S 5G. Данная модель станет усовершенствованной версией доступного ранее покупателям Vivo NEX 5G и будет оснащаться топовым SoC Snapdragon 865.

Также появилась информация, что смартфон Vivo APEX 2020 будет заряжаться до 50% за 5 минут. Он должен был быть представлен на Mobile World Congress 2020, однако выставку потом отменили. Компания решила заинтересовать покупателей новой информацией о сверхбыстрой зарядке.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:10

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