Лукерья Ильяшенко о своем участии в «Последнем герое»: «Научилась по 15 дней не чистить зубы и ходить в туалет в море»

«Мне казалось, там будут самые обычные съемки, а потом мы все отправимся отдыхать в комфортный отель. Но на острове все было настоящим. Я научилась по 15 дней не чистить зубы и ходить в туалет в море. Несколько дней мы ели один рис. На пятый день даже начали забывать, чем занимались пару минут назад. Никакого сахара или кофе – все вокруг тупели», - утверждает актриса.





Примечательно, что добраться до финала в этом проекте актрисе не удалось – она вылетела на одной из ранних стадий. Однако впечатлений, судя по всему, знаменитость набралась на все 100%.По словам Ильяшенко, во время своего участия в этом проекте она осознала: нет никаких депрессий в моменты, когда перед человек стоит лишь одна единственная цель – выжить., - отметила актриса.