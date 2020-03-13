Лукерья Ильяшенко о своем участии в «Последнем герое»: «Научилась по 15 дней не чистить зубы и ходить в туалет в море»
Известная российская актриса Лукерья Ильяшенко стала гостей «Вечернего шоу» Аллы Довлатовой. В эфире «Русского радио» артистка рассказала о своих впечатлениях от участия в популярном реалити «Последний герой».
Примечательно, что добраться до финала в этом проекте актрисе не удалось – она вылетела на одной из ранних стадий. Однако впечатлений, судя по всему, знаменитость набралась на все 100%.
По словам Ильяшенко, во время своего участия в этом проекте она осознала: нет никаких депрессий в моменты, когда перед человек стоит лишь одна единственная цель – выжить. «Люди рефлексируют исключительно от безделья. Мне теперь это хорошо известно. У нас был самый ужасный мусорный остров, ближайший к Китайскому морю. А самым страшным испытанием было разодрать свиную тушу зубами. Свинья в этот момент жутко воняла», - отметила актриса.
Примечательно, что добраться до финала в этом проекте актрисе не удалось – она вылетела на одной из ранних стадий. Однако впечатлений, судя по всему, знаменитость набралась на все 100%.
«Мне казалось, там будут самые обычные съемки, а потом мы все отправимся отдыхать в комфортный отель. Но на острове все было настоящим. Я научилась по 15 дней не чистить зубы и ходить в туалет в море. Несколько дней мы ели один рис. На пятый день даже начали забывать, чем занимались пару минут назад. Никакого сахара или кофе – все вокруг тупели», - утверждает актриса.
По словам Ильяшенко, во время своего участия в этом проекте она осознала: нет никаких депрессий в моменты, когда перед человек стоит лишь одна единственная цель – выжить. «Люди рефлексируют исключительно от безделья. Мне теперь это хорошо известно. У нас был самый ужасный мусорный остров, ближайший к Китайскому морю. А самым страшным испытанием было разодрать свиную тушу зубами. Свинья в этот момент жутко воняла», - отметила актриса.