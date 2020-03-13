«Эпидемии коронавируса в России не избежать»: Доктор Уткин рассказал об особенностях новой болезни

По словам специалиста, причин столь стремительного распространения вируса несколько. Во-первых, данный штамм обладает довольно длительным инкубационным периодом, который может составлять 2-14 дней. Именно по этой причине люди, контактировавшие с переносчиками вируса, могут длительное время не чувствовать никаких симптомов и продолжать общаться с большим количество других людей. Кроме того, проблемой стали и открытые границы, поскольку люди из разных стран в последние годы путешествуют намного больше и активней. Наконец, отмечает Доктор Уткин, в скором времени ситуация с коронавирусом ухудшится и в России., - утверждает он. Алексей Уткин также пояснил, что на данный момент не существует специфической лекарственной терапии от этого вида заболевания, поэтому врачи каждый раз обходятся лишь симптоматическим лечением. Что же до вакцины от COVID-19, то ее появления, уверен специалист, следует ожидать не раньше конца текущего года.