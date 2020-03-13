Яна Рудковская хейтерам: "Мои близкие не должны сидеть на карантине"

Недавно Яна Рудковская вернулась из Франции и сразу же оказалась на карантине. Сегодня продюсер заявила, что хейтеры обвиняют ее сына Александра Плющенко в том, что он посещает общественные места, а не находится рядом с матерью. Знаменитость настоятельно порекомендовала пользователям Сети почитать рекомендации штаба Москвы по коронавирусу, где написано, что ее близкие не должны сидеть на карантине. Все люди должны соблюдать определенные правила, при этом Яна Рудковская обвинила хейтеров в безграмотности и отметила, что они наводят панику в соцсетях. Также продюсер отметила:В конце Яна Рудковская добавила, что у огромного количества людей коронавирус проходит практически бессимптомно. Также она отметила, что Москва живет обычной жизнью, и она тоже вскоре вернется к привычному образу жизни.