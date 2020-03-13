АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

Звезды проекта «Дом-2» с расстройствами психики

О звездах скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» зачастую говорят, что они все «сумасшедшие». Далеко не все медики согласны с такой точкой зрения, но среди участников телестройки и правда были не совсем психически здоровые люди.
Звезды проекта «Дом-2» с расстройствами психики

Одна из тех, у кого было зафиксировано расстройство личности, а как следствие и депрессия - Юлия Исаева. С девушкой это произошло 4 года назад, когда она вернулась из Барселоны. По словам Юлии, у нее долго копилось все плохое внутри и потом выплеснулось наружу, что пришлось лечиться.

Для Марии Политовой, которая несколько раз приходила на «Дом-2», проблемы с психикой и вовсе закончились трагедией. К слову, свою любовь Мария встретила за периметром. Девушка ушла из дома, захватив с собой только антидепрессанты. Известно, что до этого ее жених Артем Шарунов, который был намерен сделать ей предложение, говорил, что у любимой биполярное расстройство. В итоге мужчина нашел Марию мертвой в одной из подмосковных деревень.

Маниакально-депрессивное расстройство - такой диагноз был поставлен звезде проекта «Дом-2» Ольге Рапунцель еще во время первой беременности. Девушка часто страдает от перепадов настроения. Во время второй беременности длинноволосая красотка к специалистам не обращалась.

Виктория Чуева, которая является ныне супругой звезды проекта «Дом-2» Андрея, долгое время страдала от расстройства пищевого поведения. Однако после того, как девушка забеременела, эта проблема прошла.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская хейтерам: "Мои близкие не должны сидеть на…
Звезды проекта «Дом-2» с расстройствами…
«Складка на мочке уха»: Врачи назвали четыре неочевидных симптома болезней…
Ксения Бородина нервно отреагировала на критику своего отдыха в…
«Скупают крупы, консервы, туалетную бумагу»: Жена Александра Овечкина рассказала о панике в США из-за…
Коронавирус: Обновленная статистика распространения недуга и ситуация в…
Названы страны, которые больше всех пострадают в результате нефтяной…
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своем "рок-н-ролльном прошлом": "Я была невыносимым…
Министерство обороны США выпустит «ракету-приманку» для ПВО…
Екатерина Стриженова поделилась секретом молодости: ""Уколы красоты" и…
Ученые: Коронавирус может стать причиной мужского…
Samsung запустил бесплатный сервис дезинфицирования смартфонов на фоне пандемии…
Эксперты: Обвал глобального нефтяного рынка больше всего выгоден…
Участница "Дом-2" Екатерина Скалон уверена, что Андрей Черкасов намеренно её…
Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» с песней…
Надежда Ангарская высказалась по поводу критики хейтеров о её желании похудеть: "Большой вес провоцировал проблемы со…
Эксперты поделились универсальными советами по защите от…
Виктория Исакова впервые рассказала о своей 4-летней дочери Варваре: "Мечтает стать…
Лукерья Ильяшенко ни с кем не станет делить своего мужчину: «Дикая…
Денис Мокроусов покинул проект "Дом-2", бросив Алену…
Стартовали продажи Oppo Find X2 и Find X2…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян сменил имидж перед поездкой на Остров…
Звезда "Дом-2" Тата Абрамсон удивила всех красавцем…
Ученые разгадали загадку света в конце…
Влад Топалов с чемоданами в руках озадачил фанатов неожиданным заявлением:…
На окраинах Солнечной системы астрономы обнаружили более сотни малых…
Redmi представит вместе с K30 Pro не только…
Пикап Ram Rebel TRX обзаведется 717-сильным…
Просмотреть все новости