«Скупают крупы, консервы, туалетную бумагу»: Жена Александра Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса

«В США приостановлен сезон НХЛ. А люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, крупы, консервы, антибактериальные салфетки, дезинфицирующие жидкости. Проще говоря, с каждым днем паника только усиливается. Очень надеюсь на скорое окончание этого кошмара», - пишет модель.

По словам жены спортсмена, с каждым днем количество заболевших новым видом вируса становится все больше. При этом, отмечает Шубская, обстановка в стране с каждым днем становится все более нервозной и все менее стабильной, поскольку люди откровенно боятся и паникуют.Стоит отметить, что руководство НХЛ, в которой выступает Александр Овечкин, приняло решение о приостановке нынешнего сезона регулярного чемпионата. Ранее на такой же шаг пошли и в Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). Кроме того, сообщается, что среди известных баскетболистов есть уже несколько заболевших. Во всем мире также отменяются спортивные соревнования.