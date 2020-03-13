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«Скупают крупы, консервы, туалетную бумагу»: Жена Александра Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса

Модель Анастасия Шубская, которая приходится супругой знаменитому российскому хоккеисту Александру Овечкину, рассказала подписчикам о том, что происходит в США, где началась паника из-за эпидемии коронавируса. Своими впечатлениями о происходящем она поделилась в новом посте на своей страничке в социальной сети Instagram.
«Скупают крупы, консервы, туалетную бумагу»: Жена Александра Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса

По словам жены спортсмена, с каждым днем количество заболевших новым видом вируса становится все больше. При этом, отмечает Шубская, обстановка в стране с каждым днем становится все более нервозной и все менее стабильной, поскольку люди откровенно боятся и паникуют.
«В США приостановлен сезон НХЛ. А люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, крупы, консервы, антибактериальные салфетки, дезинфицирующие жидкости. Проще говоря, с каждым днем паника только усиливается. Очень надеюсь на скорое окончание этого кошмара», - пишет модель.

Стоит отметить, что руководство НХЛ, в которой выступает Александр Овечкин, приняло решение о приостановке нынешнего сезона регулярного чемпионата. Ранее на такой же шаг пошли и в Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). Кроме того, сообщается, что среди известных баскетболистов есть уже несколько заболевших. Во всем мире также отменяются спортивные соревнования.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:36

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