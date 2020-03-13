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«Складка на мочке уха»: Врачи назвали четыре неочевидных симптома болезней сердца

Британские врачи из Государственного медицинского центра проанализировали признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов, в результате чего назвали четыре самых неочевидных симптома. Один из них – складка на мочке уха, известная, как знак Франка.
«Складка на мочке уха»: Врачи назвали четыре неочевидных симптома болезней сердца

Диагональная складка на мочке уха, названная медицинским термином в честь американского доктора Сандерса Франка, является одним из первых признаков атеросклероза. По словам врачей, в коронарных сосудах данной области образуются бляшки, которые сужают отток крови и ухудшают ее циркуляцию. Подобным образом, из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы может возникнуть утолщение ногтевой пластины. Поскольку клетки, транспортирующие кислород, не достигают пальцев, они начинают вырабатывать повышенное количество белка, провоцирующее деформацию тканей.

Третий неочевидный симптом заключается в появлении светлого кольца вокруг радужной оболочки. После детального исследования медики выяснили, что 70% пациентов с ишемической болезнью сердца имеют роговичные дуги, которые на самом деле являются жировыми отложениями в области глаз.

Кроме вышеописанных признаков врачи упомянули ксантомы или желтоватые образования, чаще всего проявляющихся на руках, коленях и ягодицах. Как и предыдущие симптомы, они абсолютно безвредны для организма, однако свидетельствуют об образовании бляшек в артериях и сосудах, характерных для цереброваскулярных патологий.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:54

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