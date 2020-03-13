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Названы страны, которые больше всех пострадают в результате нефтяной войны

Затеянная Россией и Саудовской Аравией нефтяная война, которая уже обрушила цены на нефть, нанесет наибольший урон ближайшим союзникам саудитов по картели ОПЕК – Нигерии, Алжиру и Ираку. Таким мнением поделилась Фатих Бироль – исполнительный директор МЭА (Международное энергетическое агентство).

По словам эксперта, именно указанные страны попадут в наиболее сложную ситуацию и будут нуждаться в финансовой помощи от мирового сообществ. «Они уже столкнулись с существенными финансовыми проблемами. У большинства этих стран в обозримом будущем возникнут сложности с выплатой зарплат работникам бюджетного сектора, снизятся расходы на сферу здравоохранения и образования, что создаст дополнительное социальное напряжение в обществе и грозит протестами», - утверждает Бироль.

Кроме того, по словам главы МЭА, из-за затеянной «нефтяной войны» в довольно плачевном положении может оказаться именно Ирак, поскольку экономика этой страны является одной из наименее диверсифицированных в мире и больше других зависит от цен на нефть и остальных членов ОПЕК.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:27

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