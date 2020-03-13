Названы страны, которые больше всех пострадают в результате нефтяной войны





По словам эксперта, именно указанные страны попадут в наиболее сложную ситуацию и будут нуждаться в финансовой помощи от мирового сообществ., - утверждает Бироль.Кроме того, по словам главы МЭА, из-за затеянной «нефтяной войны» в довольно плачевном положении может оказаться именно Ирак, поскольку экономика этой страны является одной из наименее диверсифицированных в мире и больше других зависит от цен на нефть и остальных членов ОПЕК.