Ксения Бородина нервно отреагировала на критику своего отдыха в Куршавеле





Своих дочерей, Марусю и Теону, теледива предусмотрительно оставила в Москве.За то время, пока компания отмечала праздник и отдыхала, Францию внесли в список стран, от поездки в которые лучше отказаться из-за угрозы распространения коронавируса. На собственной странице в социальной сети Instagram Ксения получила огромное количество сообщений, как ей стоит бороться с вирусной угрозой.Бородина жестко ответила ненавистникам на критику выбора места для собственного отдыха.Людям, которые напоминают ей о двухнедельном карантине после прилёта, она ответила, что сумеет разобраться в жизни и без их советов. Ксения заверила, что в курсе всех указов Министерства здравоохранения. Ведущая напомнила, что паника может быть страшнее, чем угроза заражения.