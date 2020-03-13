Ксения Бородина нервно отреагировала на критику своего отдыха в Куршавеле
Ведущая Ксения Бородина вместе с супругом Курбаном Омаровым и близкими друзьями отметила свой 37-й день рождения на горнолыжном курорте в Куршавеле. Компанию семье составила бывшая участница телешоу Дарья Пынзарь и коллега Ксении, ведущая проекта Ольга Орлова.
Своих дочерей, Марусю и Теону, теледива предусмотрительно оставила в Москве.
За то время, пока компания отмечала праздник и отдыхала, Францию внесли в список стран, от поездки в которые лучше отказаться из-за угрозы распространения коронавируса. На собственной странице в социальной сети Instagram Ксения получила огромное количество сообщений, как ей стоит бороться с вирусной угрозой.
Бородина жестко ответила ненавистникам на критику выбора места для собственного отдыха.
Людям, которые напоминают ей о двухнедельном карантине после прилёта, она ответила, что сумеет разобраться в жизни и без их советов. Ксения заверила, что в курсе всех указов Министерства здравоохранения. Ведущая напомнила, что паника может быть страшнее, чем угроза заражения.
Своих дочерей, Марусю и Теону, теледива предусмотрительно оставила в Москве.
За то время, пока компания отмечала праздник и отдыхала, Францию внесли в список стран, от поездки в которые лучше отказаться из-за угрозы распространения коронавируса. На собственной странице в социальной сети Instagram Ксения получила огромное количество сообщений, как ей стоит бороться с вирусной угрозой.
Бородина жестко ответила ненавистникам на критику выбора места для собственного отдыха.
Людям, которые напоминают ей о двухнедельном карантине после прилёта, она ответила, что сумеет разобраться в жизни и без их советов. Ксения заверила, что в курсе всех указов Министерства здравоохранения. Ведущая напомнила, что паника может быть страшнее, чем угроза заражения.