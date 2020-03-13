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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своем "рок-н-ролльном прошлом": "Я была невыносимым подростком"

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала поклонникам в Instagram о своем "рок-н-ролльном прошлом". Анна Заворотнюк отметила, что будучи подростком, она была невыносимым ребёнком.
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своем "рок-н-ролльном прошлом": "Я была невыносимым подростком"

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото в кожаной куртке. В комментарии Анна Заворотнюк решила поделиться воспоминаниями из подросткового возраста. Дочь знаменитости рассказала, что ей постоянно хотелось меняться, она делала пирсинг, набила 2 тату, от одной из которых девушка сейчас избавляется. Также Анна Заворотнюк красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем красилась в чёрный. Потом она решила стать скейтершей, но так и не научилась делать трюки, просто иногда брала спортивный инвентарь с собой в школу.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что ей подарили ярко-зелёный велосипед без подвески, но использовать его по назначению она так и не училась. Подписчики Анны Заворотнюк поблагодарили ее за рассказ о своем "рок-н-ролльном прошлом". Некоторые фанатам не верится, что наследница знаменитой актрисы была невыносимым подростком.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:18

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