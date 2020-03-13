Коронавирус: Обновленная статистика распространения недуга и ситуация в мире





По состоянию на 6 часов утра 13 марта общее количество зараженных в мире достигло отметки в 128 343 человека, что на 2 207 человек больше, чем днем ранее. На 90 человек увеличилось и количество жертв нового заболевания, достигнув таким образом отметки в 4 720 умерших. Впрочем, растет и общее количество выздоровевших пациентов – теперь таковых насчитывается 68 324 человека, что на 108 человек больше, чем 12 числа.Примечательно, что от COVID-19 страдают все, вне зависимости от статуса и материального положения. Не так давно известный голливудский актер Том Хэнкс заявил, что медики обнаружили коронавирус у него и у его супруги, теперь же стало известно, что такой же диагноз поставлен супруге канадского премьера Джастина Трюдо Софи. Как сообщает местная пресса, теперь премьер-министры Канады будет работать исключительно в домашних условиях, соблюдая карантин, чтобы никого не заразить. К слову, в Австралии, где сейчас и находится Том Хэнкс, отменили мельбурнский этап «Формулы-1». При этом сообщается, что болезнь обнаружена у одного из членов команды McLaren.Вслед за Италией и рядом других стран общенациональный карантин по коронавирусу объявили власти Бельгии, поскольку численность заразившихся в этой стране достигло почти четырех сотен человек. В стране планируют закрыть все кафе, клубы, образовательные учреждения, а также отменить все массовые мероприятия. А вот власти Аргентины, как и многие другие страны мира, объявили о закрытии авиасообщения с Европой и другими странами, в которых зафиксирован рост числа зараженных. Вероятнее всего, речь идет о США, Иране, Японии и Китае.