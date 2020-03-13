АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

Коронавирус: Обновленная статистика распространения недуга и ситуация в мире

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по планете, несмотря на то, что в Китае недавно объявили о прохождении наиболее острой фазы эпидемии. В то же самое время ВОЗ объявила ситуацию с новым типом вируса пандемией. Утром 13 марта общая численность зараженных превысила 128 тысяч человек, сообщает издание «Коронавирус сегодня».
Коронавирус: Обновленная статистика распространения недуга и ситуация в мире

По состоянию на 6 часов утра 13 марта общее количество зараженных в мире достигло отметки в 128 343 человека, что на 2 207 человек больше, чем днем ранее. На 90 человек увеличилось и количество жертв нового заболевания, достигнув таким образом отметки в 4 720 умерших. Впрочем, растет и общее количество выздоровевших пациентов – теперь таковых насчитывается 68 324 человека, что на 108 человек больше, чем 12 числа.

Примечательно, что от COVID-19 страдают все, вне зависимости от статуса и материального положения. Не так давно известный голливудский актер Том Хэнкс заявил, что медики обнаружили коронавирус у него и у его супруги, теперь же стало известно, что такой же диагноз поставлен супруге канадского премьера Джастина Трюдо Софи. Как сообщает местная пресса, теперь премьер-министры Канады будет работать исключительно в домашних условиях, соблюдая карантин, чтобы никого не заразить. К слову, в Австралии, где сейчас и находится Том Хэнкс, отменили мельбурнский этап «Формулы-1». При этом сообщается, что болезнь обнаружена у одного из членов команды McLaren.

Вслед за Италией и рядом других стран общенациональный карантин по коронавирусу объявили власти Бельгии, поскольку численность заразившихся в этой стране достигло почти четырех сотен человек. В стране планируют закрыть все кафе, клубы, образовательные учреждения, а также отменить все массовые мероприятия. А вот власти Аргентины, как и многие другие страны мира, объявили о закрытии авиасообщения с Европой и другими странами, в которых зафиксирован рост числа зараженных. Вероятнее всего, речь идет о США, Иране, Японии и Китае.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская хейтерам: "Мои близкие не должны сидеть на…
Звезды проекта «Дом-2» с расстройствами…
«Складка на мочке уха»: Врачи назвали четыре неочевидных симптома болезней…
Ксения Бородина нервно отреагировала на критику своего отдыха в…
«Скупают крупы, консервы, туалетную бумагу»: Жена Александра Овечкина рассказала о панике в США из-за…
Коронавирус: Обновленная статистика распространения недуга и ситуация в…
Названы страны, которые больше всех пострадают в результате нефтяной…
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своем "рок-н-ролльном прошлом": "Я была невыносимым…
Министерство обороны США выпустит «ракету-приманку» для ПВО…
Екатерина Стриженова поделилась секретом молодости: ""Уколы красоты" и…
Ученые: Коронавирус может стать причиной мужского…
Samsung запустил бесплатный сервис дезинфицирования смартфонов на фоне пандемии…
Эксперты: Обвал глобального нефтяного рынка больше всего выгоден…
Участница "Дом-2" Екатерина Скалон уверена, что Андрей Черкасов намеренно её…
Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» с песней…
Надежда Ангарская высказалась по поводу критики хейтеров о её желании похудеть: "Большой вес провоцировал проблемы со…
Эксперты поделились универсальными советами по защите от…
Виктория Исакова впервые рассказала о своей 4-летней дочери Варваре: "Мечтает стать…
Лукерья Ильяшенко ни с кем не станет делить своего мужчину: «Дикая…
Денис Мокроусов покинул проект "Дом-2", бросив Алену…
Стартовали продажи Oppo Find X2 и Find X2…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян сменил имидж перед поездкой на Остров…
Звезда "Дом-2" Тата Абрамсон удивила всех красавцем…
Ученые разгадали загадку света в конце…
Влад Топалов с чемоданами в руках озадачил фанатов неожиданным заявлением:…
На окраинах Солнечной системы астрономы обнаружили более сотни малых…
Redmi представит вместе с K30 Pro не только…
Пикап Ram Rebel TRX обзаведется 717-сильным…
Просмотреть все новости