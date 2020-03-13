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Министерство обороны США выпустит «ракету-приманку» для ПВО России

Министерство обороны США (Пентагон) выпустит «ракету-приманку» Miniature Air Launched Decoy – Navy (MALD-N) для ПВО России. Авиация Военно-морских сил (NAVAIR) заключит контракт с концерном Raytheon Missili, который будет производителем стратегических дезинформаторов.
Министерство обороны США выпустит «ракету-приманку» для ПВО России

Согласно информации, опубликованной изданием Jane’s, оригинальная комплектация Miniature Air Launched Decoy – Navy имитирует полет истребителя или бомбардировщика, дезинформируя российские системы противовоздушной обороны. Американский Пентагон сообщает, что новая ракета будет использоваться в качестве так называемой «приманки» в случае военной необходимости. Запуск производства стратегического оружия еще не начат, однако NAVAIR намерен подписать контракт с производителем уже в ближайшее время.

Министерство обороны США не называло точных сроков, дат и финансовых вложений. Вся информация, прописанная в договоре с Raytheon Missili, на данный момент остается неизвестной. В то же время журналисты американского издания, упомянутого выше, утверждают, что контракт на выпуск первых 250-ти ракет будет подписан в течении ближайших двух лет.

Как известно, американский Пентагон считает Российскую Федерацию наряду с Кубой, Китаем и Северной Кореей своим основным противником. Годом ранее США испытали ракету MALD-X и отрепетировали стратегический сценарий на случай ядерной атаки.

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Политика / Главные новости
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:06

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