Екатерина Стриженова поделилась секретом молодости: ""Уколы красоты" и маски"





Екатерина Стриженова утверждает, раз в шесть месяцев она старается делать «уколы красоты». Данную процедуру лучше всего делать перед выходными, а потом отдохнуть под лучами косметологического лазера., — сообщила она. Актриса заявила, что из-за эфиров, которые приходится проводить каждый день, у неё не получается использовать аппаратные манипуляции, требующие длительной реабилитации.Журналист отметила, что каждый раз, когда ей делают прическу, она старается использовать это время с пользой и накладывает на лицо патчи или маску с коллагеном. Ведущая телепрограммы «Время покажет» утверждает, для неё нет ничего предосудительного в применении пластической операции.- заявила Стриженова и отметила, что возраст - понятие относительное.Стоит отметить, что летом 2019 года актриса стала участницей аварии с грузовиком. ДТП случилось, когда телеведущая отдыхала на заднем сидении машины. В результате происшествия никто не пострадал.