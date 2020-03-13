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Екатерина Стриженова поделилась секретом молодости: ""Уколы красоты" и маски"

Екатерина Стриженова рассказала о том, как у неё получается выглядеть моложе. Её секрет заключается в использовании услуг современной косметологии. В частности, она практикует «уколы красоты».

Екатерина Стриженова утверждает, раз в шесть месяцев она старается делать «уколы красоты». Данную процедуру лучше всего делать перед выходными, а потом отдохнуть под лучами косметологического лазера. «К началу новой рабочей недели под гримом "бугорков" практически не заметно», — сообщила она. Актриса заявила, что из-за эфиров, которые приходится проводить каждый день, у неё не получается использовать аппаратные манипуляции, требующие длительной реабилитации.

Журналист отметила, что каждый раз, когда ей делают прическу, она старается использовать это время с пользой и накладывает на лицо патчи или маску с коллагеном. Ведущая телепрограммы «Время покажет» утверждает, для неё нет ничего предосудительного в применении пластической операции. «Только нужно знать, когда стоит обратиться к специалисту», - заявила Стриженова и отметила, что возраст - понятие относительное.

Стоит отметить, что летом 2019 года актриса стала участницей аварии с грузовиком. ДТП случилось, когда телеведущая отдыхала на заднем сидении машины. В результате происшествия никто не пострадал.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:56

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