Ученые: Коронавирус может стать причиной мужского бесплодия





Как пишут местные СМИ со ссылкой на удаленную публикацию правительства провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения опасного заболевания, коронавирус может грозить мужчинам бесплодием. В сообщении утверждается, что мужское население половозрелого возраста, которое уже перенесло COVID-19, должно пройти обследование и провериться на предмет способности зачать детей. С таким предложением изначально выступили специалисты Хаучжунского университета технологий и науки. Утверждается, что возбудитель коронавируса способен связываться в организме с рецептором ACE2, а это означает, что в теории новое заболевание может приводить к дисфункции репродуктивной мужской системы.Кроме того, по данным китайских ученых, вирус также способен провоцировать повреждения почек, кишечника, сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и иных органов. Впрочем, пока нет реальных доказательств того, что COVID-19 негативно влияет на мужскую фертильность.