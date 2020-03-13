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Ученые: Коронавирус может стать причиной мужского бесплодия

Жителей Китая, излечившихся от коронавируса, теперь пугают новой проблемой. Китайских мужчин, переболевших новым штаммом COVID-19, теперь призывают пройти тест на бесплодие, что вызвало панику в социальных сетях.
Ученые: Коронавирус может стать причиной мужского бесплодия

Как пишут местные СМИ со ссылкой на удаленную публикацию правительства провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения опасного заболевания, коронавирус может грозить мужчинам бесплодием. В сообщении утверждается, что мужское население половозрелого возраста, которое уже перенесло COVID-19, должно пройти обследование и провериться на предмет способности зачать детей. С таким предложением изначально выступили специалисты Хаучжунского университета технологий и науки. Утверждается, что возбудитель коронавируса способен связываться в организме с рецептором ACE2, а это означает, что в теории новое заболевание может приводить к дисфункции репродуктивной мужской системы.

Кроме того, по данным китайских ученых, вирус также способен провоцировать повреждения почек, кишечника, сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и иных органов. Впрочем, пока нет реальных доказательств того, что COVID-19 негативно влияет на мужскую фертильность.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:47

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