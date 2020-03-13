Samsung запустил бесплатный сервис дезинфицирования смартфонов на фоне пандемии коронавируса





Согласно официальной информации, сервис дезинфекции уже доступен в официальных брендовых магазинах Experience Store компании Samsung США и Европы. В рамках Galaxy Sanitaizing сотрудники центра абсолютно бесплатно выполнят обработку ультрафиолетом не только фирменных смартфонов, но также смарт-часов и наушников. По словам представителей концерна, нововведённая услуга успешно прошла тестирование и никак не повлияет на работоспособность гаджетов, в отличие от других популярных методов чистки.В связи с заявлением ВОЗ о пандемии коронавируса обработка мобильных устройств определенно необходима, так как именно на их поверхности скапливается наибольшее количество бактерий и вирусов. Смартфоны или наушники используются людьми как на улице, так и в помещении, где риск заразиться особенно высок. В то же время пользователи пренебрегают чистотой гаджетов и нередко берут их с собой даже в уборные.Компания Samsung предостерегает от самостоятельной дезинфекции смартфонов водой, абразивными материалами или влажными салфетками с агрессивным составом, поскольку они повреждают олеофобное покрытие дисплея. Абсолютно безопасный и рекомендованный сервис обработки устройств уже доступен в 19-ти странах мира, в том числе в сервисных центрах России.