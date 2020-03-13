Samsung запустил бесплатный сервис дезинфицирования смартфонов на фоне пандемии коронавируса
Южнокорейский концерн Samsung запустил бесплатный сервис дезинфицирования смартфонов на фоне пандемии коронавируса. Услуга Galaxy Sanitaizing предусматривает обработку устройств ультрафиолетовыми лампами.
Согласно официальной информации, сервис дезинфекции уже доступен в официальных брендовых магазинах Experience Store компании Samsung США и Европы. В рамках Galaxy Sanitaizing сотрудники центра абсолютно бесплатно выполнят обработку ультрафиолетом не только фирменных смартфонов, но также смарт-часов и наушников. По словам представителей концерна, нововведённая услуга успешно прошла тестирование и никак не повлияет на работоспособность гаджетов, в отличие от других популярных методов чистки.
В связи с заявлением ВОЗ о пандемии коронавируса обработка мобильных устройств определенно необходима, так как именно на их поверхности скапливается наибольшее количество бактерий и вирусов. Смартфоны или наушники используются людьми как на улице, так и в помещении, где риск заразиться особенно высок. В то же время пользователи пренебрегают чистотой гаджетов и нередко берут их с собой даже в уборные.
Компания Samsung предостерегает от самостоятельной дезинфекции смартфонов водой, абразивными материалами или влажными салфетками с агрессивным составом, поскольку они повреждают олеофобное покрытие дисплея. Абсолютно безопасный и рекомендованный сервис обработки устройств уже доступен в 19-ти странах мира, в том числе в сервисных центрах России.
Согласно официальной информации, сервис дезинфекции уже доступен в официальных брендовых магазинах Experience Store компании Samsung США и Европы. В рамках Galaxy Sanitaizing сотрудники центра абсолютно бесплатно выполнят обработку ультрафиолетом не только фирменных смартфонов, но также смарт-часов и наушников. По словам представителей концерна, нововведённая услуга успешно прошла тестирование и никак не повлияет на работоспособность гаджетов, в отличие от других популярных методов чистки.
В связи с заявлением ВОЗ о пандемии коронавируса обработка мобильных устройств определенно необходима, так как именно на их поверхности скапливается наибольшее количество бактерий и вирусов. Смартфоны или наушники используются людьми как на улице, так и в помещении, где риск заразиться особенно высок. В то же время пользователи пренебрегают чистотой гаджетов и нередко берут их с собой даже в уборные.
Компания Samsung предостерегает от самостоятельной дезинфекции смартфонов водой, абразивными материалами или влажными салфетками с агрессивным составом, поскольку они повреждают олеофобное покрытие дисплея. Абсолютно безопасный и рекомендованный сервис обработки устройств уже доступен в 19-ти странах мира, в том числе в сервисных центрах России.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:42