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Эксперты: Обвал глобального нефтяного рынка больше всего выгоден Индии

Главным выгодоприобретателем от резкого обвала мировых цен на нефть может стать Индия, которая импортирует до 80% энергетических ресурсов. Такое мнение озвучили отраслевые эксперты, опрошенные телеканалом CNBC.

К примеру, по словам главного экономиста IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджива Висваса, сложившаяся на глобальном сырьевом рынке, является подарком для Индии, поскольку у страны появился прекрасный шанс добиться снижения инфляции и расходов на импорт энергоресурсов. Индия в течение многие лет считалась одной из самых динамично развивающихся мировых экономик, однако в последние месяцы, из-за целого ряда внешних и внутренних проблем она лишилась этого статуса. Так, в последнем квартале минувшего года темпы роста ВВП страны упали до отметки в 4,7%. Дешевые газ с нефтью, считают эксперты, подстегнут такие отрасли индийской экономики, как энергетика, транспорт и переработка. В совокупности указанные факторы помогут местному Центробанку пойти на понижение ключевой ставки и предоставить бизнесу более доступные кредиты.

Похожего мнения придерживаются и экономисты из сингапурской финансовой группы DBS Group. По их мнению, вместе с улучшением настроений на внутреннем рынке и низкими ценами на сырье, Индия в ближайшем будущем может добиться хорошего роста ВВП.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:36

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