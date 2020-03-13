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Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» с песней «Uno»

Петербургский музыкальный коллектив Little Big побывал в гостях на шоу «Вечерний Ургант». В эфире «Первого канала» музыканты представили композицию Uno, с которой они и отправятся в мае 2020 года на международный песенный конкурс «Евровидение».
Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» с песней «Uno»

Как рассказал ранее фронтмен группы Илья «Ильич» Прусикин, данная композиция была записана в смешанном стиле рок-металл-диско. По утверждению артиста, коллектив сочинил эту песню еще в январе, когда они даже не знали о том, что станут участниками «Евровидения». «Мы эту песню во время отдыха придумали. Однажды всей компанией отправились отдыхать и захотелось немного помузицировать», - отметил он.

Стоит отметить, что в этом году «Евровидение» принимает голландский Роттердам, где конкурс должен пройти 12-16 мая. Однако в последнее время оргкомитет мероприятия обсуждает возможность его отмены или перевода в другой формат, что вызвано эпидемией коронавируса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:26

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