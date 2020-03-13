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Надежда Ангарская высказалась по поводу критики хейтеров о её желании похудеть: "Большой вес провоцировал проблемы со здоровьем"

Недавно на своей странице в Instagram резидент «Comedy Woman» Надежда Ангарская ответила хейтерам, которые решили её раскритиковать за желание похудеть. Она также отметила, что ей приятно мотивировать девушек и женщин на изменения во внешности.

Надежда Ангарская заметила, что считает себя очень терпеливым человеком, однако ей не нравится постоянно читать оскорбления. В комментариях чаще всего девушки и женщины заявляют, что им не нравятся изменения во внешности актрисы, ей не стоит больше популяризировать диеты, слишком часто посещать спортзал, также некоторым её поклонникам не нравятся изменения во внешности. Певица решила пойти на отчаянный шаг и показать архивные фотографии, на которых она весит 130 кг.

Она поинтересовалась у поклонников, какие им фото нравится больше: до или после похудения. Ангарская призналась, что большой вес провоцировал проблемы со здоровьем, поэтому артистка приняла решение всё изменить. Знаменитость также отметила, что не поддерживает бодипозитив. Актриса добавила, что ей очень приятно стать для кого-то мотиватором и помочь на пути к желанным изменениям в теле и в жизни. В завершении своей публикации она попросила поклонников быть добрее друг к другу и отбросить критику, поскольку всё зависит от самого человека.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:17

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