Надежда Ангарская высказалась по поводу критики хейтеров о её желании похудеть: "Большой вес провоцировал проблемы со здоровьем"

Надежда Ангарская заметила, что считает себя очень терпеливым человеком, однако ей не нравится постоянно читать оскорбления. В комментариях чаще всего девушки и женщины заявляют, что им не нравятся изменения во внешности актрисы, ей не стоит больше популяризировать диеты, слишком часто посещать спортзал, также некоторым её поклонникам не нравятся изменения во внешности. Певица решила пойти на отчаянный шаг и показать архивные фотографии, на которых она весит 130 кг.Она поинтересовалась у поклонников, какие им фото нравится больше: до или после похудения. Ангарская призналась, что большой вес провоцировал проблемы со здоровьем, поэтому артистка приняла решение всё изменить. Знаменитость также отметила, что не поддерживает бодипозитив. Актриса добавила, что ей очень приятно стать для кого-то мотиватором и помочь на пути к желанным изменениям в теле и в жизни. В завершении своей публикации она попросила поклонников быть добрее друг к другу и отбросить критику, поскольку всё зависит от самого человека.