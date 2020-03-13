Эксперты поделились универсальными советами по защите от супервирусов





Отмечается, что сама процедура мытья рук должна занимать не менее 30 секунд. При этом наибольшее внимание следует уделять областям между пальцам и запястьям. Когда речь идет о туалете общего пользования, лучшая мера заключается в использовании бумажных полотенец при выключении крана, чтобы не касаться его ручки. Весьма эффективным будет и использование спиртовых дезинфицирующих средств для рук. «Во время чихания или кашля старайтесь закрывать нос и рот салфеткой. В случае локальных вспышек вирусных инфекций откажитесь от рукопожатий и объятий с людьми, которые не входят в ваш семейный круг, а поприветствовать человека можете прикосновением локтями. Также не трогайте руками лицо, если они предварительно не были тщательно вымыты. Наконец, старайтесь держать дистанцию от людей, у которых имеются признаки того или иного заболевания», - утверждают эксперты.Также защититься от воздействия супервирусов поможет исключение из своей жизни так называемых иммунных супрессоров, которые стимулируют воспаление и дополнительно подпитывают хронические осложнения. В их число входят спиртные напитки, кофе, сахар. Очень важным элементом, который позволяет активировать защитные функции человеческого организма, специалисты называют витамин D. Кроме того, рекомендуется отдавать предпочтение чесноку, яблокам, зелени, крестоцветным овощам, бобовым, а вот потребление мяса и рафинированных углеводов лучше всего свести к минимальным значениям.