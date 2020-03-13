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Участница "Дом-2" Екатерина Скалон уверена, что Андрей Черкасов намеренно её опозорил

К участникам телепроекта «Остров любви» на днях прилетела Ольга Филипповна, мама Екатерины Скалон. Радостное настроение от встречи с самым близким человеком у Екатерины быстро заменили слёзы позора.

На «Острове любви» произошла долгожданная встреча, к Екатерине Скалон прилетела её мама. Девушка радовалась любимому человеку, пока на лобном месте не стали показывать фрагменты видео. Нарезки роликов, которые красноречиво подтверждали любовь Екатерины к хмельным напиткам, сильно расстроили маму, а всем стало понятно происхождение неофициальной клички Кати - «Стакан».

Показанные видео чрезвычайно расстроили Ольгу Филипповну и сильно огорчили Екатерину Скалон. Девушка обвинила ведущего Андрея Черкасова, что он специально решил опозорить Катю перед матерью. Это Андрей парировал словами, что «он ей не наливал». Хотя, кажется, организаторы напрасно показали такие нарезки женщине, которая только прилетела, чтобы увидеться с дочерью.

Ведущие не раз говорили Скалон, что покупают билеты её маме и привезут женщину на остров, за тем, чтобы помочь разобраться девушке с пагубной привычкой. Екатерина не смогла победить «зелёного змея» сама и теперь поздно лить слёзы.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30

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