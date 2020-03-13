АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

Виктория Исакова впервые рассказала о своей 4-летней дочери Варваре: "Мечтает стать режиссером"

Недавно Виктория Исакова впервые рассказала о своей 4-летней дочери Варваре. По словам актрисы, девочка растёт очень способной и талантливой, а в будущем планирует стать режиссёром.

Виктория Исакова рассказала, что её дочери очень нравится наблюдать за игрой знаменитой мамы на экране, и она уже активно стремится снимать что-то самостоятельно. «Ей очень нужен iPad, поскольку она снимает. Когда Варе было 2 года, она ходила везде с большой старой лупой и говорила всем, что снимает маму и папу», — сообщила Исакова. Девочка также любит бывать на съёмочной площадке, где работает её звёздная мама, и наблюдать за процессом. Она занимается фигурным катанием и английским языком. Несмотря на загруженный график, актриса стремится всё свободное время проводить с малышкой.

«Я стараюсь во всём, что меня окружает видеть хорошие моменты, — рассказала артистка. — По этой причине то, чем мы с дочкой занимаемся, должно приносить нам удовольствие. На данный момент я учусь тому, чтобы после пробуждения утром сказать себе, насколько я счастливый человек», - говорит актриса.

Исакова сообщила, что Варвара сама воодушевляет ее на новые творческие достижения: «Порой я ощущаю усталость. Тогда я ощущаю, что необходимо остановиться и поэтому делаю перерывы минимум на неделю без лишней суеты. Я предпочитаю остаться наедине с дочкой. Она заряжает меня своей энергией, поскольку у нее очень сильная энергетика».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Стриженова поделилась секретом молодости: ""Уколы красоты" и…
Ученые: Коронавирус может стать причиной мужского…
Samsung запустил бесплатный сервис дезинфицирования смартфонов на фоне пандемии…
Эксперты: Обвал глобального нефтяного рынка больше всего выгоден…
Участница "Дом-2" Екатерина Скалон уверена, что Андрей Черкасов намеренно её…
Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» с песней…
Надежда Ангарская высказалась по поводу критики хейтеров о её желании похудеть: "Большой вес провоцировал проблемы со…
Эксперты поделились универсальными советами по защите от…
Виктория Исакова впервые рассказала о своей 4-летней дочери Варваре: "Мечтает стать…
Лукерья Ильяшенко ни с кем не станет делить своего мужчину: «Дикая…
Денис Мокроусов покинул проект "Дом-2", бросив Алену…
Стартовали продажи Oppo Find X2 и Find X2…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян сменил имидж перед поездкой на Остров…
Звезда "Дом-2" Тата Абрамсон удивила всех красавцем…
Ученые разгадали загадку света в конце…
Влад Топалов с чемоданами в руках озадачил фанатов неожиданным заявлением:…
На окраинах Солнечной системы астрономы обнаружили более сотни малых…
Redmi представит вместе с K30 Pro не только…
Пикап Ram Rebel TRX обзаведется 717-сильным…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных считает отца «магическим…
Тренер по медитации рассказала, как не поддаваться панике из-за…
Лолита после развода с Дмитрием Ивановым планирует снова выйти…
Дочь Уилла Смита 24 часа пробудет в коробке со своим бойфрендом Тайлером…
Раскрыта дата дебюта электрического седана Audi E-tron…
Парообразующие химикаты электронных сигарет могут выделять высокотоксичный…
Вера Брежнева стала жертвой травли хейтеров из-за поддержки Оксаны…
Екатерина Гордон хочет помочь Оксане Самойловой лишить Джигана родительских…
Мама звезды «Дом-2» Саши Черно заявила, что больна…
Просмотреть все новости