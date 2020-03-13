Виктория Исакова впервые рассказала о своей 4-летней дочери Варваре: "Мечтает стать режиссером"





Виктория Исакова рассказала, что её дочери очень нравится наблюдать за игрой знаменитой мамы на экране, и она уже активно стремится снимать что-то самостоятельно., — сообщила Исакова. Девочка также любит бывать на съёмочной площадке, где работает её звёздная мама, и наблюдать за процессом. Она занимается фигурным катанием и английским языком. Несмотря на загруженный график, актриса стремится всё свободное время проводить с малышкой., - говорит актриса.Исакова сообщила, что Варвара сама воодушевляет ее на новые творческие достижения: