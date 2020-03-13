Виктория Исакова впервые рассказала о своей 4-летней дочери Варваре: "Мечтает стать режиссером"
Недавно Виктория Исакова впервые рассказала о своей 4-летней дочери Варваре. По словам актрисы, девочка растёт очень способной и талантливой, а в будущем планирует стать режиссёром.
Виктория Исакова рассказала, что её дочери очень нравится наблюдать за игрой знаменитой мамы на экране, и она уже активно стремится снимать что-то самостоятельно. «Ей очень нужен iPad, поскольку она снимает. Когда Варе было 2 года, она ходила везде с большой старой лупой и говорила всем, что снимает маму и папу», — сообщила Исакова. Девочка также любит бывать на съёмочной площадке, где работает её звёздная мама, и наблюдать за процессом. Она занимается фигурным катанием и английским языком. Несмотря на загруженный график, актриса стремится всё свободное время проводить с малышкой.
«Я стараюсь во всём, что меня окружает видеть хорошие моменты, — рассказала артистка. — По этой причине то, чем мы с дочкой занимаемся, должно приносить нам удовольствие. На данный момент я учусь тому, чтобы после пробуждения утром сказать себе, насколько я счастливый человек», - говорит актриса.
Исакова сообщила, что Варвара сама воодушевляет ее на новые творческие достижения: «Порой я ощущаю усталость. Тогда я ощущаю, что необходимо остановиться и поэтому делаю перерывы минимум на неделю без лишней суеты. Я предпочитаю остаться наедине с дочкой. Она заряжает меня своей энергией, поскольку у нее очень сильная энергетика».
Виктория Исакова рассказала, что её дочери очень нравится наблюдать за игрой знаменитой мамы на экране, и она уже активно стремится снимать что-то самостоятельно. «Ей очень нужен iPad, поскольку она снимает. Когда Варе было 2 года, она ходила везде с большой старой лупой и говорила всем, что снимает маму и папу», — сообщила Исакова. Девочка также любит бывать на съёмочной площадке, где работает её звёздная мама, и наблюдать за процессом. Она занимается фигурным катанием и английским языком. Несмотря на загруженный график, актриса стремится всё свободное время проводить с малышкой.
«Я стараюсь во всём, что меня окружает видеть хорошие моменты, — рассказала артистка. — По этой причине то, чем мы с дочкой занимаемся, должно приносить нам удовольствие. На данный момент я учусь тому, чтобы после пробуждения утром сказать себе, насколько я счастливый человек», - говорит актриса.
Исакова сообщила, что Варвара сама воодушевляет ее на новые творческие достижения: «Порой я ощущаю усталость. Тогда я ощущаю, что необходимо остановиться и поэтому делаю перерывы минимум на неделю без лишней суеты. Я предпочитаю остаться наедине с дочкой. Она заряжает меня своей энергией, поскольку у нее очень сильная энергетика».