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Лукерья Ильяшенко ни с кем не станет делить своего мужчину: «Дикая собственница»

Известная российская актриса Лукерья Ильяшенко откровенно призналась, что никогда не смогла бы делить с кем-то еще своего любимого мужчину. Об этом артистка рассказала в рамках беседы с Аллой Довлатовой на ее «Вечернем шоу».
Лукерья Ильяшенко ни с кем не станет делить своего мужчину: «Дикая собственница»

Как призналась звезда сериала «Сладкая жизнь», сама она считает себя «дикой собственницей» во всем, что касается личных отношений. И если возлюбленный знаменитости начнет проявлять интерес к другой девушке, то она без раздумий разорвет такие отношения. Ильяшенко также отметила, что вообще не способна делить с кем-то даже самого важного для себя человека. Поделилась актриса и тем, как она относится к тому, что недавно была признана одной из самых сексуальных женщин в стране. Как считает Лукерья Ильяшенко, сексуальность в данном случае свидетельствует о том, что человек ощущает себя «классным» и может не сомневаться в собственном «я». В таком случае, соглашается артистка, девушка действительно имеет все основания для того, чтобы считать себя сексуальной.

В первую очередь, отмечает знаменитость, человек должен нравиться себе самому, ведь окружающих в людях больше всего привлекает как раз их уверенность.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:59

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